E’ Tommaso Parisi il vincitore dell’Ecotrail Castel del Monte, la prova pugliese giunta alla sua nona edizione. Il percorso di 16,5 km completamente abbracciato dal Parco Naturale dell’Alta Murgia si è confermato estremamente apprezzato, pur nella sua alta specificità e selezione fra i corridori, oltre 300 in gara sui sentieri di Andria, con partenza e arrivo all’Agroturismo Masseria Sei Carri.

Parisi, portacolori della Pedone-Riccardi Bisceglie ha ben presto trasformato la corsa in una prova solitaria, facendo fermare i cronometri sul tempo di 1h10’13” per poi attendere a lungo gli avversari. Seconda piazza per il compagno di colori Cristian Belgiovine giunto a 3’29”, terzo gradino del podio per Salvatore Amoruso (Trani Marathon) a 3’31 che ha impedito il podio monocolore della squadra di Bisceglie, vista la quarta piazza di Riccardo Tragno a 3’56”. Quinto Gerardo Forte (Happy Runners Altamura) a 4’28”.

Netta la vittoria anche per Grazia Sergio (Atl.Tommaso Assi Trani) che in 1h27’12” ha prevalso per 2’56” su Luisa Dragonetti (Trani Marathon), seconda come lo scorso anno. Terza posizione per Benedicta Lomonte (Atl.Pro Canosa) a 7’09” davanti a Francesca Gismondi (Amici Strada del Tesoro) a 9’36” e a Eusapia Petruzzelli (Maratoneti Andriesi, la società organizzatrice) a 12’20”.

Un grazie particolare, dagli organizzatori dell’evento pugliese, va a tutti gli enti, le associazioni e gli sponsor che hanno reso possibile la sua effettuazione, ma soprattutto ai tanti volontari sparsi sul percorso in una giornata decisamente favorevole dal punto di vista climatico. Il miglior viatico possibile ai festeggiamenti del prossimo anno per il decennale dell’evento.