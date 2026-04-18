Pubblichiamo la nota stampa dell’On. Mariangela Matera, deputata della Repubblica Italiana, in merito agli effetti effetti economici e sociali della transizione demografica, al termine della missione istituzionale svolta a Parigi il 16 e 17 aprile:

«Le giornate di lavoro svolte a Parigi presso l’OCSE e con le istituzioni francesi hanno confermato come il tema della denatalità rappresenti una delle principali sfide strutturali per le economie europee. Il calo delle nascite incide profondamente sulla sostenibilità dei sistemi sociali, sul mercato del lavoro e sulle prospettive di crescita, rendendo sempre più urgente l’adozione di politiche organiche e di lungo periodo.

Accanto alla denatalità emerge con forza il tema della longevità, che rappresenta al tempo stesso una conquista e una sfida. L’allungamento della vita media richiede infatti un ripensamento complessivo dei sistemi di welfare, della sanità e delle politiche attive, affinché si possa garantire qualità della vita e sostenibilità nel tempo. Dagli incontri è emerso inoltre con chiarezza come le dinamiche demografiche colpiscano in maniera particolarmente intensa i territori più fragili e marginali. Lo spopolamento delle aree interne rischia di ampliare i divari territoriali, rendendo necessario un intervento mirato che sappia coniugare sviluppo, servizi e opportunità. L’esperienza francese e il confronto con realtà di eccellenza come l’INED – Institut national d’études démographiques confermano l’importanza di basare le scelte politiche su solide evidenze scientifiche e su un’analisi integrata dei fenomeni. In questa direzione, il lavoro della Commissione si inserisce pienamente in una prospettiva europea, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di politiche efficaci per affrontare la transizione demografica in atto».