Vigilia della nona edizione dell’Ecotrail di Castel del Monte, la corsa pugliese che rappresenta il primo impegno organizzativo della stagione per i Maratoneti Andriesi. La manifestazione si terrà il 19 aprile. Sono già oltre 300 gli iscritti (a cui aggiungere oltre 250 per la camminata), ma il numero potrebbe salire nel fine settimana. Fra loro anche corridori già presenti negli anni scorsi come Luisa Dragonetti, seconda la passata stagione e che punta senza mezzi termini alla vittoria.

Per questa occasione gli organizzatori hanno provveduto a rinnovare il tracciato, rendendo appetibile anche a chi è solito inserire l’Ecotrail nella propria primavera podistica. La distanza è di 16,5 km piuttosto selettivi, disegnati pressoché interamente all’interno del Parco Naturale dell’Alta Murgia, con partenza e arrivo all’Agriturismo Masseria Sei Carri in Contrada Finizio, con lo start che verrà dato alle ore 9:30 e un limite massimo di 2h30’ per completare il tracciato.

Oltre alla prova agonistica, è prevista anche la camminata di 7,5 km aperta a tutti. Il ritiro di pettorali e pacchi gara è previsto direttamente domenica mattina, dalle 7:30 presso la partenza, considerando anche che l’Agriturismo mette a disposizione tutti gli spazi necessari per i servizi pre e post gara, compreso un ampio parcheggio. A fine gara si effettueranno le premiazioni, per i primi 3 assoluti, i primi 5 di ogni categoria e un rimborso spese per le prime 3 società con almeno 30 atleti al traguardo. Ricordiamo che lo scorso anno la vittoria è andata a Vito Locaputo in 1h08’33” e a Silvana Iania in 1h21’07”.