Aprile è il mese della prevenzione alcologica, un periodo in cui istituzioni pubbliche, associazioni e professionisti sanitari intensificano campagne educative e informative sui danni derivanti dal consumo di alcol. A tal proposito l’Asl Bt martedì 21 aprile, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, organizza presso l’Auditorium “Don Pino Puglisi” in Via Po n. 126 ad Andria, un importante incontro dal titolo “Alcol e giovani: strategie di prevenzione tra educazione e cura”. Obiettivo il confronto sul fenomeno dell’abuso di alcol tra i più giovani e sulle possibili strategie di prevenzione, alla presenza di oltre 200 studenti provenienti da diversi istituti scolastici del territorio.

La presenza attiva degli studenti, infatti, rappresenta un elemento centrale dell’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e responsabilità direttamente tra i giovani.

L’incontro si aprirà con l’apertura dei lavori e dai saluti istituzionali, affidati a Tiziana Dimatteo, Commissario Straordinario Asl Bt; Dino Delvecchio, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi BAT; Giovanna Bruno, Sindaca di Andria; Alfredo Fabbrocini, Questore BAT e Gianfranco Mansi, Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche Asl Bt.

Il tema centrale dell’incontro sarà “Fenomeno dell’abuso di alcol tra i giovani: lo stato dell’arte”, con interventi di esperti e professionisti quali Claudio Lattanzio, Dirigente Medico DDP Asl Bt, con una relazione su “Dall’alcol al rischio: capire per prevenire”; Aida Dolores Viti, Vice Prefetto Aggiunto BAT che approfondirà “Prevenzione dell’abuso di alcol tra i giovani: il ruolo delle istituzioni”; l’agente scelto Vincenzo Lopez della Sezione Polizia Stradale Andria, con un intervento su “Giovani, alcol e sicurezza stradale: il Nuovo Codice della Strada”; chiude Vincenzo Rutigliani, Presidente della Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi2 San Francesco, che illustrerà “La rete dei Servizi del Privato Sociale”.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare la comunità, promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati al consumo di alcol in età giovanile e favorire un dialogo tra istituzioni, operatori sanitari e realtà del territorio, al fine di costruire strategie condivise ed efficaci di prevenzione e intervento.