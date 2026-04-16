Fidelis virtualmente salva con tre giornate di anticipo nel girone H di Serie D? Merito anche e soprattutto del pacchetto arretrato. Lo dicono i numeri degli andriesi, che da domenica scorsa – dal successo per 2-0 a Francavilla Fontana contro la Virtus – possono vantare la terza miglior difesa del raggruppamento dopo quelle di Barletta e Real Normanna. Terzo clean sheet consecutivo per il collettivo di Pasquale Catalano, il quarto nelle ultime cinque partite. Ma per Matteo Ronchi…

Dietro l’angolo per la Fidelis c’è la sfida casalinga di domenica contro la Sarnese: fischio d’inizio previsto alle ore 15 al “Degli Ulivi”. Di fronte la squadra, quella campana, che nelle ultime cinque ha fatto meno punti solo del Barletta capolista.

Salvezza in cassaforte per la Fidelis. Grazie ad una vittoria, quella di domenica scorsa, che in trasferta mancava da oltre tre mesi.

Stagione virtualmente finita? Non ditelo a Matteo Ronchi. La matematica, d’altronde, lascia aperto ancora un piccolissimo spiraglio per i playoff: Fidelis a -5 dal quinto posto.

Rendimento estremamente positivo e costante per Ronchi nel pacchetto arretrato della Fidelis. Manca ancora il primo gol in maglia biancazzurra, però. Non è compito suo, è vero, ma…

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