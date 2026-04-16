Sono passati quasi tre mesi dalla conferenza di servizi, e la situazione sulla strada provinciale Andria-Trani non è cambiata. Nel tratto vicino al centro abitato andriese, interessato dalla presenza del McDonald’s, resta altissimo il pericolo per i fruitori della nuova sede del fast food. In tanti, soprattutto giovani, continuano a raggiungere la struttura a piedi, oppure utilizzando monopattini e bici elettriche. Un via-vai continuo che si accentua soprattutto nelle sere del week end, in una zona buia e percorsa da un gran numero di auto, che sfrecciano sulla trafficata arteria che porta alla vicina Trani.

In pratica, è al vaglio di Provincia BAT e Comune di Andria, la possibilità di ricavare un camminamento pedonale che permetta ai cittadini di raggiungere a piedi le attività commerciali di via Trani, tra cui il McDonald’s. Un percorso pedonale tra il cordolo in calcestruzzo di delimitazione della strada e la parte più interna, andando oltre il canale pluviale, sino al confine dei terreni privati. Tratto che, com’è noto, non dispone di un marciapiede. Inoltre era stata condivisa anche la necessità di implementare la segnaletica orizzontale e verticale.

Il servizio a cura di Aldo Losito.