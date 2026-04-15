«La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla tutela agroalimentare. Si tratta di un provvedimento storico, rimasto fermo per oltre dieci anni, che questo Governo, grazie anche all’azione concreta del ministro Francesco Lollobrigida, ha avuto il coraggio di riprendere e portare a compimento. Con l’introduzione di nuovi reati, come la frode alimentare e il commercio di alimenti con segni mendaci, rafforziamo gli strumenti per colpire chi inganna i consumatori e per difendere il lavoro, la qualità e il valore delle nostre eccellenze agroalimentari. Il Governo guidato da Giorgia Meloni continua a investire sull’agricoltura e a lavorare con determinazione per la tutela e la valorizzazione del nostro sistema agroalimentare». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera.