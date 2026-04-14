Colori e mobilità sostenibile sono la formula che la città di Andria promuove contro la cementificazione crescente. Nasce così in via Barletta, nei pressi della casa cantoniera, il murale “Pedala il cambiamento”, opera simbolo di un’iniziativa che vuole incentivare il muoversi in bicicletta, nella prospettiva di una città green a cui tutti i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente.

L’opera è stata realizzata dall’illustratrice Giulia Schiavone in collaborazione con alcuni studenti del liceo artistico Colasanto. Come spiega la docente Silvia D’Avanzo, non solo un motivo di crescita artistica e di confronto, ma anche un modo per farsi promotori del bisogno generazionale di una città sostenibile e sicura di cui voler essere protagonisti.

Presente anche l’associazione Andria Athletic Club, che, dopo l’inaugurazione, ha promosso l’attività motoria e il benessere fisico con delle lezioni di atletica nella piazzetta antistante la nuova velostazione. Un punto cruciale quello di via Barletta che, terminata la ciclovia di 4 km che collegherà Andria nord con Andria sud, rappresenterà un luogo d’ incontro e di passaggio centrale per una città più pulita e a misura di bici.

Il servizio completo su News24.City.