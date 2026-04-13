«In merito alla situazione della viabilità lungo la S.P. 1 (ex S.P. 130) ‘Trani–Andria’, nel tratto interessato dalla presenza del McDonald’s, continuo a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda». Così il consigliere regionale Giovanni Vurchio interviene sulla questione della sicurezza stradale in uno dei punti più trafficati del territorio andriese.

«A seguito del tavolo tecnico del 21 gennaio scorso – prosegue Vurchio – era stato emesso un ordine di lavoro, nell’ambito di un accordo quadro, per la realizzazione della soluzione progettuale individuata, come comunicato ufficialmente dalla Provincia con nota del 24 febbraio 2026. Da quel momento ad oggi, si rende necessario verificare lo stato di aggiornamento dell’intervento, con particolare riferimento alle attività di competenza della Provincia.

È fondamentale comprendere a che punto siano le procedure e quando si potrà finalmente passare alla fase esecutiva. Parliamo di un’arteria strategica e di un nodo viario particolarmente delicato – sottolinea – che necessita da tempo di interventi mirati per garantire maggiore sicurezza e fluidità del traffico.

È altrettanto urgente – conclude Vurchio – dare risposte concrete al territorio e garantire la pubblica incolumità, soprattutto in considerazione della grande affluenza serale di giovani che frequentano quotidianamente quell’area».