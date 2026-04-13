Pasquale Fortunato torna ad Andria con una medaglia d’oro ottenuta lo scorso sabato a Quiliano per la Sharin Cup, gara di judo disputata nella categoria cadetti 60 kg.
Sul tatami del palazzetto ligure si sono sfidati oltre quattrocento atleti provenienti da Italia e Francia, tra loro anche il giovane judoka andriese classe 2010 allenato da Michele Coratella del Centro Sportivo Judo Andria.
Un weekend di grandi risultati per la città di Andria arricchiti anche dal trionfo di Francesco Fortunato, oro mondiale nella mezza maratona di marcia a Brasilia.