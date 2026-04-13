Gianluca Sanguedolce, consigliere comunale di Per Andria, è il primo eletto della lista Per la Puglia nel consiglio provinciale della BAT. A commentare il risultato è il presidente del gruppo Per la Puglia, Ruggiero Passero, che parla di un passo in avanti importante nel percorso di crescita e radicamento della lista sul territorio.

«L’elezione al consiglio provinciale della BAT del consigliere comunale di Per Andria Gianluca Sanguedolce rappresenta un passo in avanti importante nel percorso di crescita e radicamento della nostra lista», ha dichiarato Passero. «A lui auguro un buon lavoro».

Il presidente del gruppo regionale ha sottolineato come il consenso ottenuto da Sanguedolce, pur trattandosi di un’elezione di secondo livello, rappresenti «una ulteriore conferma della bontà del percorso intrapreso a partire dalle scorse elezioni regionali». «Andiamo avanti con entusiasmo verso le prossime importanti sfide amministrative che interesseranno il nostro territorio», ha concluso Passero.