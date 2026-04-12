Andria si prepara ad accogliere un importante momento di riflessione dedicato al mondo dello sport e al suo valore umano, educativo ed emotivo. Lunedì 20 aprile alle ore 18:30, presso l’Auditorium dell’I.C. “R. Cotugno” (Via Fucà), si terrà l’incontro dal titolo “Lo sport oltre il traguardo: tra competizione ed emozioni”.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con realtà associative e professionali del territorio, si propone di andare oltre la dimensione puramente agonistica dello sport, approfondendo il ruolo che esso svolge nello sviluppo personale, nella gestione delle emozioni e nella crescita psicofisica degli individui. L’evento vedrà la partecipazione di esperti provenienti da ambiti diversi, a testimonianza della complessità e della ricchezza del tema trattato.

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente scolastica Dott.ssa Filomena Cannone e del Presidente dell’ASD Andria Athletic Club Dott. Felice Fortunato, spazio agli interventi specialistici:

-Dott.ssa Flora Brudaglio, neuropsichiatra ASL BAT, offrirà un’analisi sul legame tra sport e benessere mentale

-Dott.ssa Marilena Tota, psicologa, approfondirà la dimensione emotiva legata alla pratica sportiva

-Dott. Domenico Meleleo, responsabile area sport FIMP, porterà una prospettiva legata allo sviluppo fisico e alla salute

A moderare l’incontro sarà la giornalista Dott.ssa Nunzia Saccotelli, che guiderà il dialogo tra i relatori e il pubblico. Momento centrale della serata sarà la partecipazione straordinaria dell’atleta Francesco Fortunato, tra i protagonisti dell’atletica italiana. La sua presenza offrirà un contributo concreto e diretto, fatto di esperienza vissuta, sacrificio, determinazione e gestione delle emozioni in ambito competitivo.

La testimonianza di Fortunato rappresenterà un’occasione unica per comprendere cosa si cela realmente “oltre il traguardo”: non solo risultati e medaglie, ma anche resilienza, disciplina e crescita personale. L’evento si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione sul valore educativo dello sport, soprattutto tra i giovani. In un’epoca in cui la performance è spesso al centro dell’attenzione, iniziative come questa intendono riportare il focus sull’importanza dell’equilibrio emotivo, del rispetto e del benessere complessivo. Lo sport, infatti, non è solo competizione, ma anche inclusione, formazione e costruzione dell’identità.

L’incontro è rivolto a studenti, famiglie, educatori, allenatori e a tutti coloro che credono nel valore dello sport come strumento di crescita personale e sociale. Un’occasione preziosa per ascoltare, confrontarsi e riscoprire il significato più autentico dell’attività sportiva.