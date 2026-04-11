Importanti risultati internazionali per gli atleti della “Vivo Latino Andria” al prestigioso Campionato Europeo WDC di danza sportiva, andato in scena nella storica città di Blackpool. La competizione, ospitata negli iconici Winter Gardens Blackpool, ha visto la partecipazione di alcuni tra i migliori ballerini del panorama europeo e mondiale, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti nel calendario della danza sportiva.

A rappresentare con orgoglio la città di Andria sono stati gli allievi della ASD Vivo Latino, protagonisti di prestazioni di alto livello in diverse categorie. Riportiamo di seguito i risultati

Tra i piazzamenti più rilevanti:

Martina Sgarra conquista il 2° posto nel Challenge Paso Doble U14, il 3° posto nel Challenge 4 balli U14 e un prestigioso 4° posto nel Blackpool Junior U14 – 5 balli;

Giada Pollice ottiene il 3° posto nel Challenge 4 balli U16 e raggiunge la semifinale U16 – 5 balli;

Chiara Di Palma si classifica 3^ nella U19 combinata 2 balli e 4^ nei singoli balli U19.

Massimo D’Azzèo conquista il 6° posto nei singoli balli U19 e il 7° nella combinata 2 balli U19;

Giorgia Di Cataldo raggiunge la semifinale in tutte le principali categorie U21: singoli, combinata e 5 balli.

Risultati in coppia:

Riccardo Matera e Giada Fuzio si distinguono con un Top 15 nell’Open Latin U21 Rising e un Top 17 nell’Open Latin U21 – 5 balli.

Risultati di grande rilievo se si considera l’altissimo livello della competizione: ogni categoria ha visto la partecipazione di una media tra 80 e oltre 100 atleti, rendendo ogni turno superato un traguardo significativo. Gli atleti andriesi hanno saputo distinguersi per tecnica, eleganza e determinazione, confrontandosi con alcuni dei migliori talenti della scena internazionale.

«Orgoglio per Andria – hanno detto Domenico Nesta, Elena e Mariarita Guarino, maestri della Vivo Latino Andria -. Un risultato che va oltre il dato sportivo e che rappresenta motivo di grande orgoglio per l’intera comunità di Andria. I giovani ballerini portano infatti il nome della città sui palcoscenici più prestigiosi d’Europa, contribuendo a valorizzare il territorio attraverso lo sport e l’arte. Un riconoscimento di prestigio internazionale. A rendere ancora più significativo il traguardo raggiunto, la presenza tra i giudici del campionato di Mariarita Guarino, insegnante della scuola, che ha avuto l’onore di far parte della giuria del Campionato Europeo WDC. Un incarico di grande prestigio, riservato a professionisti di altissimo livello, che conferma la qualità e la credibilità del lavoro svolto all’interno della ASD Vivo Latino di Andria anche a livello internazionale. La danza come identità e futuro. Dietro ogni risultato c’è un percorso fatto di sacrifici, allenamenti e passione, condiviso con la realtà della ASD Vivo Latino di Andria, punto di riferimento nella formazione di giovani talenti della danza sportiva. E proprio da Blackpool arriva un messaggio forte e chiaro: quando talento, lavoro e passione si incontrano, anche una città può danzare sul palcoscenico del mondo», hanno concluso.