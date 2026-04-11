Un uomo di 45 anni di Ruvo di Puglia ha donato cuore, polmoni, fegato, reni e cornee. Le complesse operazioni di prelievo si sono concluse nella mattinata di oggi all’ospedale Bonomo di Andria, coordinate dal dottor Giuseppe Vitobello della ASL BT, e hanno visto alternarsi in sala operatoria diverse équipe chirurgiche provenienti da tutta Italia, sotto la direzione del dottor Nicola Divenosa.

I polmoni sono stati prelevati dai chirurghi toracici delle Molinette di Torino, il cuore dai cardiochirurghi dell’Ospedale San Camillo di Roma, il fegato dai chirurghi del Policlinico di Bari, i reni dagli urologi di Foggia e di Bari. Le cornee sono state invece prelevate dal dottor Ceci di Andria e inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

«Grazie alla moglie che ha dato il consenso alla donazione degli organi del suo giovane marito», ha dichiarato il dottor Vitobello. «Non c’è niente di facile né tantomeno di scontato nei momenti tragici, ma in queste ore la speranza di vita si riaccende per tante altre persone grazie a un gesto di estremo altruismo».

A portare il pensiero della ASL BT alla famiglia è stata Tiziana Dimatteo, commissario straordinario dell’azienda sanitaria: «Due donazioni di organi a distanza di poche ore, due storie diverse ma legate dal filo della vita che continua. Il nostro pensiero non può che essere rivolto alla famiglia che sta affrontando una perdita dolorosa e inaccettabile». Dimatteo ha inoltre voluto ringraziare «gli operatori che consentono alle diverse équipe provenienti da tutta Italia di lavorare e di portare a termine in sicurezza operazioni complesse e delicate».