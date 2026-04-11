Il consigliere regionale Giovanni Vurchio ha preso parte oggi a Canosa di Puglia alle celebrazioni per il 174° anniversario della polizia di stato, cogliendo l’occasione per rendere omaggio al lavoro delle forze dell’ordine sul territorio.

«Le parole del questore Alfredo Fabbrocini rappresentano un richiamo forte e necessario al valore della fiducia tra cittadini e istituzioni», ha dichiarato Vurchio. «La sicurezza non è un concetto astratto, ma il risultato concreto di un lavoro quotidiano fondato sul rispetto reciproco, sulla presenza costante dello Stato e sulla collaborazione attiva delle comunità locali».

Il consigliere ha quindi voluto rivolgere un ringraziamento esplicito a tutte le donne e gli uomini della polizia di stato «che con professionalità, sacrificio e senso del dovere operano ogni giorno per garantire la tutela dei cittadini e la serenità dei nostri territori». Vurchio ha infine assicurato il proprio impegno: «Continuerà il massimo sostegno a tutte le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e il presidio del territorio, riconoscendo il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine come punto di riferimento imprescindibile per la nostra comunità».