Si svolgeranno domani le elezioni per il rinnovo del consiglio della Provincia Barletta Andria Trani. Si tratta, come accade dalla cosiddetta legge Del Rio, di elezioni di secondo livello, ossia quelle in cui è esclusa la partecipazione popolare ma il voto è delegato ai consiglieri comunali e ai sindaci delle dieci città della provincia per la formazione di una assise di 12 persone. Possono candidarsi solo i consiglieri comunali. È escluso dal voto il comune di Minervino per via del commissariamento. L’esito delle elezioni non ha ripercussioni dirette sulla presidenza della Provincia: Bernardo Lodispoto, nonostante la sfiducia del precedente consiglio e in attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno, resterà presidente della provincia ancora per due anni.

Il peso del voto di ciascun consigliere comunale varia a seconda della città di provenienza: il voto ponderato ha un peso di 282 voti se il consigliere votante è di Andria, Barletta, Trani e Bisceglie.

La preferenza espressa dai consiglieri di Canosa, Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia vale 461 voti.

Il voto dei consiglieri di Spinazzola arriva in questa occasione al peso record di 2308 preferenze anche in virtù dell’esclusione del comune di Minervino che cede il peso dei suoi voti alla città più piccola.

Tre le liste presentate per queste elezioni di secondo livello che dovranno comporre il consiglio di dodici.

Il centrosinistra si presenta con nove candidati: Gianluca Sanguedolce di Andria, Federica Cuna di Trani, Edmondo Valente, Carla Mazzilli e Gianni Naglieri di Bisceglie, Lucia Marzia Bucci di Canosa di Puglia, Cinzia Petrignano e Vincenzo Todisco di San Ferdinando di Puglia, ed Emanuele Quarta di Margherita di Savoia.

Il centrodestra ha invece presentato una lista di sette nomi: quattro espressione di Fratelli d’Italia – Pasquale Di Trani, Bruna Glionna, Marta Patruno e Michele Vitrani – due di Forza Italia, Giorgia Preziosa e Pasquale Di Noia, e uno della Lega, Pietro De Angelis.

La terza lista, “Avanti con la BAT”, nasce dall’accordo tra il presidente Lodispoto e Giacomo Marinaro, presidente del consiglio comunale di Trani e candidato sindaco. È composta da quattro consiglieri tranesi – Angela Bartucci, Patrizia Cormio, Savino Cormio e Saverio De Laurentis – e da sei consiglieri di Margherita di Savoia: Grazia Damato, Salvatore Lattanzio, Vanessa Natola, Salvatore Piazzolla, Francesca Santobuono e Savino Tesoro.

Si vota solo domani, domenica 12 aprile, dalle ore 8.00 alle 20.00.