Si è concluso con un rilevante riscontro di pubblico il convegno cittadino “Autismo: Riconoscere, Comprendere, Accompagnare”, tenutosi il 9 aprile 2026, presso l’Auditorium della scuola “Cafaro”.

L’evento ha rappresentato il culmine del percorso di formazione e di sensibilizzazione “Nel Blu delle Unicità”, promosso dall’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” con il patrocinio del Comune di Andria.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di numerosi docenti, famiglie e operatori scolastici, confermando quanto il tema dell’inclusione sia sentito e centrale nella comunità locale.

I lavori, aperti dai saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Grazia Suriano, e della Sindaca di Andria, Avv. Giovanna Bruno, sono stati sapientemente guidati dall’ins. Annarita Di Cosmo, che ha introdotto i diversi interventi della serata, tessendo il filo conduttore tra le testimonianze artistiche e i contributi scientifici.

Grandissima emozione per le esibizioni del coro delle classi prime della Primaria “G. Verdi”, diretto dal Maestro Gaetano Pistillo, e per la performance artistico-musicale “Painting to Music” degli alunni della Secondaria “P. Cafaro”.

Gli interventi tecnici del Dott. Domenico Pignotti (Dirigente Ufficio Ambito Territoriale BAT), della Dott.ssa Brigida Figliolia (Neuropsichiatra Infantile ASL BAT) e dell’Ins. Angela Simone hanno offerto strumenti concreti per passare “dalla diagnosi alla didattica”, definendo percorsi di supporto reali per i ragazzi con autismo.

Particolarmente apprezzato il momento dell’intervista curata dalla Redazione giornalistica d’Istituto “Cafaro News”, che ha dato voce al tema con freschezza e sensibilità.

Il commento del Dirigente Scolastico “Vedere l’Auditorium così pieno è la prova che quando scuola, sanità e istituzioni camminano insieme, il messaggio di inclusione diventa potente”.