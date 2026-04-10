Torna in scena la compagnia teatrale “Amartè” con una nuova commedia in vernacolo andriese. “A lanzkrdìun… tott sta frtìun!”, con la regia di Angelo di Chio, è ispirata a “La fortuna con la F maiuscola” di Eduardo De Filippo e gioca sul concetto di fortuna inteso non come ricchezza materiale inaspettata, ma un contenuto che porta lo spettatore a riflettere su alcuni aspetti sociali della vita dell’uomo.

Con una serie di eventi inaspettati, il protagonista si trova ad affrontare le conseguenze delle sue scelte e a scoprire che la vera fortuna è vivere la vita con il sorriso e con ironia.

La commedia andrà in scena il prossimo 23 e 24 maggio alle ore 20 presso l’auditorium “Mons. Di Donna” ad Andria.

Biglietti disponibili, per l’acquisto contattare il seguente numero: 3316029376