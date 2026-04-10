Manca sempre meno alle prossime elezioni amministrative ad Andria, in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, e la campagna elettorale entra nel vivo. In via Basilicata 33, l’architetto Mario Loconte, già eletto nel settembre 2020 e assessore ai lavori pubblici per la città di Andria, ha inaugurato il proprio comitato elettorale e ha lanciato la sua nuova candidatura alle prossime elezioni. Loconte, che correrrà con la lista “Andria Lab 3” a sostegno della candidata sindaca Giovanna Bruno, intende dare continuità al lavoro svolto in questi anni e rilanciare il proprio impegno verso la città.

Accanto a questa lunga serie di interventi che hanno animato gli ultimi 5 anni e mezzo di lavoro, Loconte guarda già al futuro.