«La Polizia di Stato rappresenta un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per le nostre comunità. Ogni giorno, con professionalità e spirito di servizio, le forze dell’ordine garantiscono la tutela dei cittadini e dei valori democratici». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera, a margine delle celebrazioni a Canosa di Puglia, che rivolge «un sentito ringraziamento al lavoro e alle attività della Questura BAT, complimentandosi con il questore Alfredo Fabbrocini per il lavoro svolto sul territorio e i risultati raggiunti, frutto di una guida attenta e di una costante presenza al fianco delle istituzioni e dei cittadini». «Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato – conclude Matera – rinnovo la mia gratitudine e l’augurio di proseguire nel loro prezioso operato al servizio del Paese».