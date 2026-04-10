Il Circolo della Sanità di Andria organizza un incontro alla cittadinanza dal titolo «Dietro le porte chiuse — Il coraggio di parlare», un dialogo aperto e multidisciplinare contro la violenza di genere in programma mercoledì 15 aprile alle ore 19.00 presso Vico Porta Castello 4, ad Andria. L’ingresso è libero. L’iniziativa gode del patrocinio della Città di Andria.

Numerosi gli interventi previsti: la dottoressa Patrizia Lomuscio, presidente dell’Associazione RiscoprirSi APS e referente del CAV RiscoprirSi e del CUAV Flexus; il dottor Donato Raimondi, ginecologo e medico di medicina generale; il dottor Beniamino Casalino, direttore dell’U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Andria; il dottor Ernesto Lasalvia, direttore del Pronto Soccorso di Andria; e l’avvocato Stefania Campanile. Tanti gli aspetti che saranno trattati nel corso della serata.

La serata sarà arricchita da un contributo musicale con quattro brani interpretati dalla voce di Emanuela Abbattista e dal sassofono di Antonio Muggeo.

In parallelo all’evento è stato promosso anche un concorso artistico aperto a tutti gli artisti, invitati a realizzare un’opera, in qualsiasi forma, dalla poesia alla pittura, dalla scultura alla fotografia fino alle arti digitali, sul tema della violenza di genere. L’opera più significativa sarà premiata da una giuria tecnica.