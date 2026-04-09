I suoi quattro figli hanno dato il consenso alla donazione senza esitazione: una donna di 82 anni di Canosa ha donato il fegato prelevato dalla equipe del Policlinico di Bari. Le operazioni si sono svolte all’ospedale Bonomo di Andria nelle sale operatorie dirette dal dottor Nicola Divenosa. “Non c’è età per donare e storie come quella di oggi ce lo raccontano bene – dice Giuseppe Vitobello, responsabile donazione della Asl Bt – ringrazio i figli per questo gesto d’amore che oggi ha regalato vita”.

“Questa è la quinta donazione dell’anno nella Bat – aggiunge Tiziana Dimatteo. Commissario straordinario Asl Bt – grazie alla famiglia della donatrice e a tutti i nostri operatori che si impegnano perché le donazioni possano essere portate a buon fine”.