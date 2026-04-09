Una mattinata all’insegna del sole, dei colori e dell’energia dei più piccoli ha animato il plesso Rodari dell’istituto “Don Bosco-Manzoni” di Andria, dove è stata celebrata la primavera con un momento di festa con musica, danza e poesie.

Protagonisti i bambini che si sono esibiti davanti a docenti e famiglie per una iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, che nasce da un percorso avviato lo scorso anno, quando la comunità scolastica ha riqualificato il cortile del plesso “Rodari”.

Un intervento che va oltre la semplice ristrutturazione e con una volontà chiara da parte dei docenti di uscire dalle tradizionali aule scolastiche e dare spazio alle “aule natura”, promuovendo attività didattiche all’aperto e un apprendimento più esperienziale.

Durante la mattinata di ieri, alla presenza del dirigente scolastico Francesco Del Zio, della comunità scolastica e delle famiglie, è stato donato alla scuola uno scivolo destinato ai più piccoli, simbolo concreto di attenzione verso gli spazi e il benessere degli alunni.

Una giornata di festa che ha permesso ai bambini di celebrare l’arrivo della primavera e di comprendere l’importanza della cura della natura a partire dai banchi di scuola.