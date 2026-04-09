L’importanza della sinergia fra Ospedale e territorio con l’essenziale ruolo anche di farmacisti, medici di medicina generale e pediatri. E’ questo il tema alla base di un congresso medico-scientifico dal titolo evocativo “DERMOBA-T” organizzato ad Andria tra il 10 ed 11 aprile dalla Clinica Dermatologica dell’Università di Bari. L’appuntamento è al Cristal Palace Hotel di via Firenze.

Scopo del congresso è quello di «potenziare il collegamento con il territorio», ha spiegato il prof. Paolo Romita uno dei responsabili scientifici assieme alla Prof.ssa Caterina Foti ed al Prof. Domenico Bonamonte. Nel corso dell’evento, infatti, saranno trattate diverse tematiche relative alle malattie croniche cutanee per le quali ci sono terapie innovative in grado di curare patologie che prima risultavano non gestibili come, per esempio, psoriasi, dermatite atopica, idrosadenite suppurativa, vitiligine, alopecia areata ed eczema cronico delle mani. Il congresso è rivolto soprattutto a pediatri, medici di base e farmacisti perchè «informarli su tali novità e dare informazioni su come riconoscere più facilmente queste tipologie di pazienti – ha continuato il prof. Paolo Romita – significa poter più rapidamente inviare i pazienti nei corretti centri di riferimento abbreviando così i tempi di diagnosi e di inizio terapia».

Il congresso partirà dalle 14,30 di venerdì 10 aprile e si concluderà attorno alle 16 del giorno successivo. Un momento di confronto e di aggiornamento in cui, nelle cinque sessioni, saranno tanti i professionisti che si alterneranno e guideranno i lavori. Partner istituzionali del congresso, oltre all’Università di Bari, sono la Città di Andria, il CALCIT, il Circolo della Sanità, la LILT e la Sidapa mentre saranno 8 i crediti formativi validi per il triennio formativo 2026-2028.