Emergono segnali di sano ottimismo al termine della tradizionale assemblea annuale dell’Andria Multiservice Spa, svoltasi a Palazzo di Città per l’approvazione del Bilancio al 31 /12/25. A fare il punto della situazione finanziaria della Municipalizzata è stato l’amministratore unico, Antonio Griner. “Per il terzo anno consecutivo il bilancio chiude con un segno positivo e con un utile d’esercizio di circa 25.000,00 euro, con ciò confermando il trend favorevole della dinamica societaria. Il 2025 ha visto i ricavi superare la soglia dei 5 milioni di euro (per l’esattezza 5.182.000) con un aumento del 10% rispetto al 2024”.

“L’attività della società – ha proseguito Griner – si è dispiegata essenzialmente su tre grandi direttrici: il settore Manutenzione, la gestione della Sosta a Pagamento ed i Servizi Cimiteriali. I contratti di manutenzione con il Comune di Andria, che rappresentavano fino al 2022 il 98% dei ricavi aziendali, oggi ammontano a meno del 60%, un dato che rende palese il grado di autonomia finanziaria raggiunta nel tempo dalla Municipalizzata. Detto con i numeri, che non mentono mai – ha continuato Griner – l’Andria Multiservice, nel corso del 2025, ha consentito al Socio Unico di incassare, tra aggi, diritti ed altri ricavi indiretti oltre 500 mila euro, ovvero un contributo concreto all’azione di risanamento delle finanze locali”.

“I proventi della sosta a pagamento e dei servizi cimiteriali – ha concluso Griner – hanno poi confermato pienamente gli obiettivi dell’ultimo Piano Industriale Aziendale e tutto ciò ci conforta e ci rassicura sulla bontà del percorso intrapreso. Un risultato che ci piace ovviamente condividere con la Sindaca, Giovanna Bruno, con gli assessori, i consiglieri comunali, i settori e gli uffici comunali, ed i dipendenti tutti”.

“Niente facili trionfalismi – commenta la sindaca di Andria, Giovanna Bruno – perché non è nostro costume, ma siamo convinti che anche per la Multiservice si sia finalmente imbroccata la strada maestra per un doveroso colpo di reni ed uno sviluppo progressivo delle molteplici attività affidate alla Municipalizzata. Ho condiviso passo passo con l’amministatratore unico le linee guida per un necessario risanamento della società, che fosse propedeutico ad una fase di più ampia aderenza alle mutate e molteplici esigenze della nostra Comunità e del nostro Territorio. L’obiettivo può dirsi oggi centrato, ma non è il caso di adagiarsi perché è sempre possibile far meglio. Questa è la nostra filosofia: andiamo avanti”.