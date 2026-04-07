I pugni sferrati con violenza, gli spintoni, le urla tra la folla. Una serata di festa e spensieratezza segnata dalla violenza, nel giorno di Pasqua. E’ successo domenica sera a Trani in noto locale che si affaccia sul mare, in zona porto. Poco prima della mezzanotte, nel cuore della festa, almeno due gruppi di giovani hanno dato vita ad una rissa di violenza inaudita, senza esclusione di colpi. Da quando appreso i gruppi provenivano da Andria e Bari. Non è chiaro cosa abbia acceso la rivalità all’improvviso, ma quasi certamente alla base ci sarebbero futili motivi. La rissa ha di fatto interrotto un momento di festa a cui avevano preso parte tanti giovani che volevano solo trascorrere una serata di sano divertimento. Per il locale si trattava dell’apertura della stagione. Le immagini della violenza sono state catturate da un cellulare. Un video diventato virale in poche ore.

Nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi. Ad avere la peggio sarebbe stato un ragazzo ferito al capo e prontamente soccorso dai dipendenti del locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, da quanto appreso, non avrebbero trovato i due gruppi autori della rissa. La Procura tranese è intenzionata comunque vederci chiaro.