L’iniziativa si inserisce nel percorso “Nel blu delle unicità” (25 marzo – 9 aprile 2026), dedicato alla sensibilizzazione sul tema dell’autismo e alla promozione di una cultura dell’inclusione.

Il convegno, aperto a docenti, famiglie, operatori scolastici e all’intera cittadinanza rappresenta un’importante occasione di confronto tra scuola, istituzioni e servizi sanitari del territorio, con l’obiettivo di approfondire strategie educative efficaci e condividere buone pratiche per l’inclusione.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Dott.ssa Grazia Suriano e della Sindaca della Città di Andria Avv. Giovanna Bruno.

Il programma prevede interventi di esperti del settore, tra cui il dott Domenico PIGNOTTI Dirigente USR dell’ambito territoriale BAT, della dott.ssa Brigida FIGLIOLIA – Dirigente Medico Neuropsichiatria Infantile UOSVD di NPIA – ASL BAT e della Funzione strumentale area Inclusione Ins Angela SIMONE che offriranno contributi su tematiche legate all’inclusione scolastica, ai percorsi di crescita e al supporto delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Non mancheranno momenti artistici e musicali a cura degli alunni dell’Istituto, tra cui il coro delle classi prime della scuola primaria “G. Verdi” e performance creative, a testimonianza del valore educativo e inclusivo dell’arte.

L’evento, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Andria, si concluderà con uno spazio aperto al dialogo e al confronto, per favorire la partecipazione attiva di tutti i presenti.