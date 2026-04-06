Prenderà il via martedì 7 aprile, presso il Seminario Vescovile, la sesta edizione del “Festival della Legalità”. Un palinsesto ricco di appuntamenti che, fino al 4 maggio, coinvolgerà scuole, istituzioni e cittadinanza in un percorso variegato sui valori della giustizia, del lavoro e della memoria storica.

Il programma, che vede la collaborazione di numerose realtà associative e istituzionali, si apre con la sezione #TestimoniDiLegalità. Il primo appuntamento, previsto per le ore 19.00, vedrà la messa in scena del reading musicale “Ma io ho deciso. Storia di Lia”, alla presenza di Alessio Cordaro, figlio di Lia Pipitone, vittima di mafia.

«Il Festival della Legalità non è per noi una semplice rassegna culturale – dichiara la prima Cittadina avv. Giovanna Bruno – ma rappresenta il cuore pulsante di un’azione amministrativa che mette al centro la formazione delle coscienze. il Festival della Legalità entra nel vivo del tessuto cittadino, portando la riflessione sulla giustizia e sul diritto direttamente nelle piazze, nelle scuole e nei centri culturali. Questa sesta edizione si focalizza su testimonianze vive e sul coinvolgimento diretto del mondo della scuola e del lavoro. Partiamo dalla storia di Lia Pipitone per ricordare che la legalità non è un concetto astratto, ma prima di tutto una scelta individuale coraggiosa. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: ogni evento è un tassello fondamentale per costruire, insieme, una comunità più consapevole, libera e sicura. Andria deve essere “presente” alla chiamata del dovere civico».

Oltre ad aver istituito il Festival della Legalità, questa amministrazione ha contestualmente aperto il Tavolo permanente della Legalità, a cui partecipano scuole, parrocchie e reti associative del terzo settore, quale momento costante di confronto e anche di organizzazione delle varie proposte con l’obiettivo di disseminare tutto il tessuto cittadino di semi di legalità. Il programma si articolerà in una serie di incontri, spettacoli e sessioni di orientamento al lavoro, toccando luoghi simbolo del territorio.

Questi gli appuntamenti in programma



Martedì 7 aprile – ore 19.00

Seminario Vescovile

#TestimoniDiLegalità – Reading musicale: “Ma io ho deciso. Storia di Lia”.

Interviene Alessio Cordaro, figlio di Lia Pipitone.

Mercoledì 8 aprile – ore 11.00

Auditorium Scuola “R. Lotti”

#TestimoniDiLegalità – Replica del reading musicale “Ma io ho deciso. Storia di Lia” per le scuole.

Giovedì 9 aprile – ore 10.30

Scuola “P. Cafaro”

#ParitàÈLegalità – Pièce teatrale a cura dell’I.c. Verdi-Cafaro su: “Pari o dispari? Uomini e donne che hanno cambiato la storia”.

Allestimento spazi scolastici con i lavori degli alunni sul tema della Costituzione e della Legalità, per l’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente.

Mercoledì 15 aprile – ore 19.00

Seminario Vescovile

#TestimoniDiLegalità – Pièce teatrale: “Cercando Giustina”, dedicata a Giustina Rocca, la prima giurista della storia, di e con Stefania De Toma



Giovedì 16 aprile

La giornata è dedicata al binomio tra lavoro, orientamento e contrasto al bullismo, con attività dislocate in due punti della città:

Piazza Catuma (dalle ore 09.00 alle 18.30):

Job Day “Il Lavoro viaggia con noi”. Iniziativa in collaborazione con UP ANCL BAT e “Punti Cardinali for Work”. È un’importante occasione di orientamento alla formazione e al lavoro (finanziata dal PR PUGLIA FESR-FSE 2021-2027).

Truck della Fondazione Consulenti per il Lavoro e gazebo dedicati all’incontro tra domanda e offerta tra aziende del territorio e cittadini. Partecipano l’Università di Bari “A. Moro”, Scuole di istruzione superiore e il Centro per l’impiego di Andria.

Scuola “G. Verdi” (dalle ore 10.00 alle 12.00):

#CostituzioneELegalità e #NoteDiLegalità.

“Il cantiere della libertà”, una drammatizzazione a cura delle quarte classi, seguita dall’esibizione canora “Amici veri” incentrata sul tema del bullismo.

Martedì 21 aprile – a partire dalle ore 18.30

ex Mercato di via Barletta

#CulturaÈLegalità – “Il teatro che non c’è” – La cultura come strumento di occupabilità e inclusione sociale”. Presentazione del progetto “Andria Città dei Mondi”, spettacoli di arte varia e, alle ore 20.00, concerto della “ProgettOrchestra”.

Lunedì 4 maggio – ore 18.00

Scuola “P. Cafaro”

#NoteDiLegalità – Concerto degli alunni della scuola primaria e secondaria dal titolo “Voci di libertà”, dedicato ai valori della Costituzione.