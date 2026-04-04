Martedì 7 aprile, ore 20, apre ufficialmente il comitato elettorale di Mario Loconte in via Basilicata 33. Loconte, nella lista “Andria Lab 3”, sarà al fianco della candidatura di Giovanna Bruno Sindaco.

«Sarà uno spazio aperto dove incontrarsi, confrontarsi e costruire insieme il futuro della nostra città. In questi anni, nel mio ruolo di assessore, ho lavorato quotidianamente con impegno e responsabilità, portato avanti progetti, affrontato criticità. Ho cercato sempre di dare risposte concrete alla comunità. Vi aspetto numerosi e nell’attesa vi auguro una serena Pasqua», ha dichiarato Loconte.