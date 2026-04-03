In vista delle imminenti festività pasquali e della tradizionale giornata del Lunedì dell’Albis, l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale di Andria rivolgono un forte richiamo al senso civico e alla responsabilità di tutti i cittadini e dei visitatori.

Con la chiusura odierna del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), terminata la fase di allerta meteo, l’Amministrazione conferma che il monitoraggio del territorio non si ferma, ma prosegue con rinnovata attenzione attraverso i canali ordinari di controllo. La garanzia della massima assistenza resta una priorità, ma la reale serenità di questi giorni di festa è ora affidata, prima di tutto, alla responsabilità dei comportamenti individuali.

Il tragitto verso i luoghi di svago non deve diventare un pericolo. L’amministrazione e la Polizia Locale invitano al rispetto rigoroso delle norme di prudenza:

• Guida responsabile: Si rinnova l’invito a non mettersi alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche. La lucidità è il primo presidio di sicurezza.

• Rispetto delle Regole: Evitare manovre azzardate, sorpassi rischiosi e velocità elevate. La prudenza deve guidare ogni spostamento, specialmente nelle ore di rientro.

Andria vanta un patrimonio rurale e paesaggistico immenso che va preservato con rigore:

• Divieto di abbandono rifiuti: È assolutamente proibito lasciare sacchi di immondizia, scarti di cibo o residui di pic-nic nelle campagne, nei boschi o lungo i cigli stradali. Ogni cittadino è tenuto a conferire i propri rifiuti correttamente. L’Amministrazione non tollererà alcuna forma di sfregio al territorio.

• Prevenzione incendi: Si raccomanda di evitare l’accensione di fuochi che possano sfuggire al controllo, mettendo a rischio il verde pubblico e privato.

A causa delle recenti precipitazioni, si raccomanda caldamente di evitare lo stazionamento in boschi, prati o aree che presentino ristagni d’acqua o zone acquitrinose. Tali contesti rappresentano un rischio per l’incolumità (terreni instabili o scivolosi) e possono costituire focolai di insidie igienico-sanitarie. Si invita a scegliere esclusivamente aree asciutte, sicure e adeguatamente attrezzate.

L’Amministrazione e la Polizia Locale lanciano un appello: «Festeggiare la Pasquetta significa celebrare la nostra terra e la gioia di stare insieme. Chiediamo a ciascuno di voi di essere custode della propria sicurezza e del decoro della nostra città. Dimostriamo che Andria è una comunità che sa divertirsi nel pieno rispetto delle regole, della natura e della vita».