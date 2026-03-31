Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere regionale del PD Domenico De Santis, a margine degli arresti della banda dei ladri d’auto tra BAT e Cerignola:

«Esprimo il mio plauso e la mia gratitudine agli agenti della Squadra Mobile della Questura della Bat e alla Procura di Trani per il lavoro che oggi ha portato all’arresto di 15 persone, accusate di far parte di una associazione per delinquere che era dedita ai furti d’auto, al loro smontaggio e alla rivendita dei pezzi di ricambio sul mercato nero. Una filiera criminale pericolosa e capace di mettere a segno fino a sette furti al giorno, ciascuno nel giro di pochi minuti. Il fenomeno dei furti d’auto della Bat è come una malattia invalidante per chi vive in questo territorio, impatta in maniera pesante sulla vita quotidiana e sulle tasche dei cittadini e delle cittadine della Bat, che si ritrovano a pagare, fra l’altro, assicurazioni altissime. Ragione per cui operazioni come questa incidono profondamente sulla percezione di sicurezza e legalità. Risultati che sono possibili grazie al grande lavoro di tutte le forze dell’ordine che quotidianamente sono impegnate a garantire e tutelare i cittadini e il territorio».