In vista delle festività pasquali, Don Piero D’Alba, Cappellano della Polizia di Stato, ha celebrato come da tradizione una Messa di Precetto nella Cappella della Questura di Andria. Presenti il Questore Dott. Alfredo Fabbrocini, i dirigenti, i funzionari e il personale degli uffici di Via dell’Indipendenza, i rappresentanti delle sedi ANPS provinciali, nonché i familiari dei Caduti della Polizia di Stato.

Alla cerimonia hanno partecipato anche poliziotti e familiari assistiti dal Piano “Marco Valerio” del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato. Il Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani tramite il Questore della sesta provincia pugliese, ha rinnovato loro la vicinanza e la solidarietà, donando un tradizionale uovo pasquale della storica fabbrica “Majani” di Bologna.

Nel consegnare il dono ai due colleghi e alle loro famiglie, il Questore ha porto a tutti i presenti gli auguri di una Santa Pasqua, lieto di offrire un momento di serenità a chi, pur impegnato quotidianamente come genitore, sa conciliare servizio e famiglia.