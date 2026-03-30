Giovanna Bruno riparte da dove tutto è iniziato quasi 6 anni prima. La sindaca uscente anche questa volta ha scelto gli spazi di Materia Prima, in corso Cavour, per lanciare la sua nuova candidatura a primo cittadino di Andria in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Lo slogan della campagna elettorale è “che svolta”, quella che secondo Bruno la città ha vissuto durante la sua amministrazione iniziata nell’ottobre 2020.

Si va componendo la coalizione del “campo largo” di centrosinistra che la sosterrà.

Il servizio.