Pubblichiamo la nota stampa della deputata andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera in merito al via libera di Cosfel al piano assunzioni del Comune di Andria:

«Una buona notizia per Andria arriva dal via libera della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), riunitasi al Viminale sotto la presidenza del sottosegretario Wanda Ferro, rappresenta un segnale importante dell’attenzione istituzionale del Governo Meloni verso gli enti locali e della valutazione puntuale delle proposte presentate.

Tra le delibere esaminate e approvate, c’è quella del comune federiciano, che pur trovandosi in una condizione finanziaria complessa ha ottenuto il via libera per procedere con il rafforzamento della propria struttura amministrativa. Si tratta di un passaggio significativo, che conferma come le decisioni vengano assunte sulla base della solidità e della sostenibilità degli atti, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Consentire a un ente in condizioni economiche difficili di poter assumere personale significa offrire strumenti concreti per migliorare i servizi, rafforzare la capacità amministrativa e accompagnare un percorso di risanamento serio e credibile. Considero questo risultato particolarmente rilevante per la mia comunità, a dimostrazione di come il Governo Meloni operi con serietà, responsabilità, valutazione nel merito e, soprattutto, senza pregiudizi politici. Continuerò a seguire con attenzione questi percorsi, affinché agli enti locali siano garantiti strumenti adeguati per rispondere alle esigenze dei territori”. Lo ha dichiarato il deputato andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente della commissione finanze».