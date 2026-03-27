Si terrà domenica 29 marzo, alle ore 11, presso la Masseria Montegusto, il secondo evento promosso dal Comitato per la valorizzazione dell’arte casearia andriese. L’evento “Sulle orme dei primi casari. Un viaggio alle origini dell’arte casearia andriese”, si svilupperà in un racconto che, partendo dalla figura del casaro, ne narrerà l’arte di cui è stato ideatore, ponendosi in continuità con gli obiettivi che il comitato si è prefissato di raggiungere: la valorizzazione dell’arte casearia andriese.
Interverranno Mirko Malcangi, Presidente del Comitato, Graziella Asseliti, Rosa Anna Asselta e Riccardo Sgaramella del Direttivo e lo storico Sabino Di Tommaso. Modererà l’incontro il dott. Vittorio Massario. L’evento si concluderà con la benedizione delle Palme, grazie alla presenza di Don Riccardo Agresti.
Seguirà un rinfresco offerto da alcune aziende di prodotti tipici della zona.