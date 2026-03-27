L’ospedale “Bonomo” di Andria continua il proprio percorso di innovazione tecnologica e potenziamento dell’offerta diagnostica, confermandosi come centro d’avanguardia per l’intera provincia BAT. L’ultimo tassello in ordine cronologico è l’attivazione di una Risonanza Magnetica Whole Body che permetterà importanti passi in avanti nell’ambito della radiologia oncologica e oncoematologica. Si tratta di un esame avanzato capace di studiare l’intero corpo in un’unica seduta e senza l’utilizzo di mezzi di contrasto.

La Risonanza Whole Body sarà fondamentale per migliorare diagnosi e gestione di numerose malattie complesse, ma anche per monitorare gli stadi delle patologie oncologiche. In attesa che l’esame possa essere allargato a più patologie, le prime applicazioni hanno riguardato quei pazienti affetti da mieloma multiplo e carcinoma prsostatico. I risultati si sono rivelati clinicamente significativi e validi, confermando la qualità del nuovo strumento diagnostico.

L’attivazione della Risonanza Magnetica Whole Body non rappresenta solo un miglioramento nelle capacità diagnostiche del “Bonomo”, ma anche un’opportunità di formazione professionale e integrazione tra le diverse unità operative per garantire ai cittadini un’assistenza sempre più qualificata, moderna e centrata sui bisogni del paziente