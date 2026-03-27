Nella mattinata di lunedì è prevista l’ultima fase dei lavori del cantiere di via Carmine, che consisterà nella bitumazione dei tratti in continuità con l’intervento di messa in sicurezza della stessa via.
Dopo lo smontaggio del ponte Bailey, i lavori di messa in sicurezza del canale Ciappetta-Camaggio e il completamento della nuova pavimentazione in pietra nell’area interessata, si procederà quindi alla bitumazione finale. Al termine di questa fase, via Carmine sarà riaperta al traffico.
Alle 10.30 saranno presenti sul Posto il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, l’assessore al Quotidiano, arch. Mario Loconte, e rappresentanti dell’amministrazione Comunale per visionare I lavori.