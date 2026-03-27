C’è un momento preciso in cui la scuola smette di essere solo aula e diventa esperienza concreta, viva, trasformativa. È ciò che hanno vissuto le studentesse dell’indirizzo Moda dell’Istituto Professionale Archimede di Barletta-Andria, protagoniste di un percorso che le ha portate direttamente nel cuore dell’industria cinematografica.

Dal 2 al 24 marzo, infatti, le giovani allieve sono state impegnate ad Andria come aiuto costumiste sul set del film “Reel”, diretto da Gianni Quinto. Un contesto altamente professionalizzante, in cui la teoria appresa tra i banchi si è tradotta in pratica quotidiana, tra ritmi serrati, precisione tecnica e cura minuziosa del dettaglio.

A guidarle in questa esperienza è stata una figura di primo piano nel settore, Alessandra Lucarini, la cui presenza ha rappresentato per le studentesse non solo un’opportunità formativa, ma un autentico modello professionale. Lavorare al suo fianco ha significato confrontarsi con le dinamiche reali del costume design: dalla scelta dei materiali alla coerenza narrativa degli abiti, fino alla gestione operativa sul set.

Non si è trattato di un semplice stage, ma di un vero e proprio laboratorio immersivo, in cui ogni gesto – uno spillo fissato, una cucitura rifinita, un accessorio selezionato – ha contribuito alla costruzione dell’identità visiva dei personaggi. È qui che la moda ha incontrato il racconto cinematografico, e dove le competenze tecniche si sono intrecciate con la sensibilità artistica.

Questa esperienza ha segnato un passaggio decisivo nel percorso delle studentesse: ha rappresentato il primo tassello concreto di un curriculum che si arricchisce di competenze spendibili e di una consapevolezza nuova del proprio futuro professionale.

L’IP Archimede ha così confermato la propria vocazione: formare non solo studentesse, ma future professioniste capaci di inserirsi con competenza e creatività nei contesti produttivi più dinamici del Made in Italy.

Un motivo di orgoglio per la scuola, per il territorio e per una generazione che ha dimostrato, ancora una volta, come il talento, quando incontra le giuste opportunità, sappia già parlare il linguaggio del futuro.