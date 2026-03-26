Ad Andria, dopo le buche in tangenziale, ecco quelle in pieno centro. A pagarne le conseguenze una Toyota Yaris con a bordo una donna. L’episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze per la signora alla guida, si è verificato nella tarda mattinata di oggi, nei pressi dell’incrocio vicino l’ospedale “Bonomo”. L’asfalto ha ceduto, creando una voragine abbastanza profonda da “inghiottire” la ruota dell’auto, rimasta bloccata sul posto. La buca si è aperta nei pressi di un pozzetto della Open Fiber, dove nelle settimane precedenti erano stati svolti i lavori di adeguamento della fibra ottica.