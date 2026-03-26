In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, l’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” di Andria promuove una serie di iniziative volte a sensibilizzare la comunità scolastica e il territorio sul tema dell’autismo, favorendo una cultura dell’inclusione, del rispetto e della valorizzazione delle differenze.

Una serie di appuntamenti che rappresentano un’importante occasione per riflettere sull’importanza di costruire contesti educativi e sociali sempre più accoglienti, capaci di rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno. Il programma prevede, in particolare:

-attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti, per promuovere consapevolezza, empatia e partecipazione attiva.

-31 marzo 2026: una tavola rotonda organizzata in collaborazione con l’Associazione ASTEROIDE B612-ODV, momento di confronto tra specialisti, rappresentanti delle istituzioni e operatori, finalizzata a condividere esperienze, criticità e prospettive future, con l’obiettivo di rafforzare la rete tra scuola, servizi e famiglie;

-9 aprile 2026 : un convegno tematico, con l'intervento del Provveditore agli studi Ambito territoriale BAT dott Domenico PIGNOTTI , del dirigente medico Neuropsichiatria infantile ASL BT dott.ssa Brigida FIGLIOLIA e di esperti del settore educativo, che offriranno un approfondimento sulle principali caratteristiche dello spettro autistico, sulle strategie educative inclusive e sulle buone pratiche già attive sul territorio;

«La scuola ha un ruolo fondamentale nel promuovere una cultura inclusiva – dichiara il Dirigente Scolastico –. Occasioni come questa ci permettono non solo di approfondire le conoscenze, ma anche di rafforzare il dialogo tra tutte le componenti della comunità educante».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione ai temi dell’inclusione e della personalizzazione degli apprendimenti, che l’Istituto porta avanti quotidianamente. La partecipazione agli eventi è aperta a docenti, famiglie, studenti e a tutti i cittadini interessati.