Domenica 29 marzo alle ore 19:30, in corso Cavour 150, la sindaca uscente di Andria, Giovanna Bruno, inaugurerà il suo comitato elettorale, dando ufficialmente il via alla campagna per il suo secondo mandato alla guida della città. La nota:

«Negli ultimi cinque anni, insieme alla sua giunta e alla maggioranza, Giovanna Bruno ha guidato Andria in quella da molti considerata una vera e propria rinascita, dopo gli anni difficili lasciati dalla precedente amministrazione. Una svolta concreta, fatta di coraggio, scelte lungimiranti e risultati tangibili, che ora la sindaca intende consolidare e difendere da chi vorrebbe riportare la città indietro.

La rinascita avvenuta negli ultimi 5 anni è il capolavoro degli andriesi – spiega la sindaca -. L’Amministrazione è stata interprete del cambiamento a cui gli andriesi stessi hanno dato il via. Il merito del successo è loro. I cittadini ci hanno dato fiducia, ci sono stati vicini, ci hanno corretto quando abbiamo sbagliato, ci hanno consigliato e incoraggiato per tutto il mandato. Insieme abbiamo trovato la forza, la pazienza e la determinazione per rimettere in sesto Andria. Ecco perché è con tutti loro e con quanti vorranno aggiungersi, che vogliamo ritrovarci e vogliamo farlo in quella che per i prossimi due mesi di campagna elettorale sarà uno spazio aperto a tutti: il mio comitato! “Materia Prima – le persone al centro”. Dalla gente sono partita, siamo partiti. Dalle persone. E con loro, in mezzo a loro, continuiamo, con l’energia positiva di cui sono capaci. La svolta intrapresa non si può fermare. Andiamo avanti, lo ripeto sempre e lo dico da tempo, con convinzione. Sì, andiamo avanti, perché adesso che abbiamo ripreso a camminare, vogliamo correre».

L’incontro sarà l’occasione per un saluto, per ripercorrere la strada fatta e tuffarci nell’emozione di un viaggio che continua tra idee, progetti e visione della Città del futuro, mentre svolta sotto i nostri occhi da quel non tanto lontano 2020.

Una campagna elettorale che sarà fra la persone, con le persone, quella di Giovanna Bruno, come è sempre stata con le persone, fra le persone, durante gli anni al governo della città. Un’occasione di partecipazione attiva, ascolto e confronto, in cui ogni cittadino può diventare protagonista del cambiamento, contribuendo con determinazione ed entusiasmo a difendere quanto costruito e a proseguire la svolta che ha restituito Andria ai suoi cittadini.