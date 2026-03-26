Pubblichiamo la nota stampa di Open Fiber in seguito all’incidente verificatosi questa mattina a causa di una buca nei pressi dell’ospedale “Bonomo”, proprio accanto ad un pozzetto della suddetta azienda:

«Open Fiber precisa che, al momento dell’incidente avvenuto ad Andria, erano in corso le attività di scavo, posa della fibra ottica e installazione dei pozzetti, con la presenza sul posto degli operai incaricati. Si evidenzia inoltre che la segnaletica di cantiere era già stata regolarmente collocata e pienamente visibile».