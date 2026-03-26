Nell’ambito del progetto “Bici in Comune”, iniziativa promossa dal Ministro attraverso il Dipartimento per lo Sport, con il supporto di Sport e Salute S.p.A. e ANCI, la città federiciana con un progetto che porta la firma degli assessorati alla Bellezza, alla Sicurezza e alla Qualità della Vita del Comune di Andria, è risultata vincitrice con il progetto “Pedala FRA’ – Sport, cibo e cultura”, finalizzato a incentivare la mobilità cicloturistica ed i corretti stili di vita. Per l’occasione, nel fine settimana (27 e 28 marzo), sono in programma una serie di iniziative che coinvolgeranno cittadini, studenti e associazioni del territorio.

Si parte venerdì 27 marzo con la consegna ufficiale del murale realizzato nei pressi della casa cantoniera di via Barletta. L’opera, firmata dall’illustratrice Giulia Schiavone con la collaborazione degli studenti del liceo artistico Colasanto, porterà colore e vitalità, in un tratto interessato dalla rigenerazione urbana, con lo slogan “Pedala il cambiamento”, simbolo di energia, positività e partecipazione attiva. A partire dalle ore 16.00 , la piazzetta antistante ospiterà anche le lezioni di atletica curate dall’associazione Andria Athletic Club, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e i corretti stili di vita. L’invito è aperto alla cittadinanza che potrà raggiungere in bicicletta la velostazione di via Barletta.

Sabato 28 marzo , a partire dalle ore 9,30 spazio alla “Caccia al tesoro eno-gastronomica e culturale”, che vedrà protagoniste alcune classi degli istituti “Lotti Umberto I” e “Colasanto”.

La partenza è dallo IAT di piazza Catuma: le squadre si muoveranno lungo un percorso articolato in otto tappe, attraverso anche la pista ciclabile, alla scoperta di alcuni luoghi simbolo della città e dei prodotti del territorio, con un’attenzione particolare ai temi dell’attività fisica e della sana alimentazione. L’arrivo è previsto presso il Food Policy Hub nel chiostro San Francesco, dove la squadra vincitrice si sfiderà per aggiudicarsi il premio finale: una bicicletta messa in palio dall’organizzazione Media Eventi s.a.s. A seguire, uno show cooking con i prodotti raccolti durante il percorso e una degustazione collettiva nell’ambito della “tavola della festa”.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare nuove iniziative legate alla mobilità sostenibile. In collaborazione con i promotori del progetto Pin Bike, sarà illustrato il nuovo sistema di gaming urbano che partirà dal 1° maggio 2026 e permetterà ai cittadini di guadagnare pedalando. Attraverso un kit gratuito di certificazione, sarà possibile monitorare gli spostamenti quotidiani in bicicletta e ottenere fino a 65 euro al mese in voucher da spendere nei negozi aderenti.

Non solo mobilità urbana: sarà presentato anche il gioco cicloturistico “Pedala i Territori”, realizzato in collaborazione con FIAB, per promuovere la scoperta del territorio in chiave sostenibile. Tutto questo sarà illustrato nel corso della presentazione ufficiale prevista per le ore 12.00 nel chiostro San Francesco, alla presenza dei responsabili del progetto. Un fine settimana, dunque, all’insegna della partecipazione e della sostenibilità, in cui Andria si conferma città attenta al benessere dei cittadini e alla valorizzazione del proprio territorio, pedalando verso un futuro più sano e consapevole.