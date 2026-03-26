E’ stato siglato ad Andria, nei giorni scorsi, un accordo federativo tra le segreterie cittadine di Forza Italia ed Unione di Centro, in vista delle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026. A darne l’annuncio ufficiale sono i segretari comunali, Marcello Fisfola per Forza Italia e Riccardo Frisardi per l’UdC. L’accordo politico-programmatico, oltre a sancire un reciproco patto di consultazione tra le due forze, prevede anche l’entrata di esponenti dell’Unione di Centro all’interno della lista di Forza Italia per le imminenti elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco dott. Sabino Napolitano.

«La collaborazione tra Forza Italia e Udc – dichiarano Fisfola e Frisardi – ha l’obiettivo di rafforzare ancora di più, a livello comunale, la componente moderata e centrista di cui l’intero centrodestra non può fare a meno. Siamo particolarmente lieti di intraprendere questo rapporto di collaborazione in un momento cruciale per la nostra città – concludono Fisfola e Frisardi – pronti a profondere ogni energia con tutti coloro i quali vorranno condividere i nostri valori e programmi».