Vincenzo Montrone ha annunciato le proprie dimissioni da capogruppo della lista civica “Per Andria”, a causa di un’incompatibilità recentemente riscontrata con il ruolo all’interno del Consiglio comunale.

La decisione, comunicata ufficialmente nelle ultime ore, è stata presa dopo un’attenta valutazione della normativa vigente e delle implicazioni legate alla posizione ricoperta. Montrone ha sottolineato come la scelta sia dettata esclusivamente da motivi di trasparenza e correttezza istituzionale, ribadendo il proprio impegno a favore della città e della lista civica, pur senza poter continuare a guidarne formalmente il gruppo consiliare.

La lista “Per Andria” si appresta ora a nominare un nuovo capogruppo, assicurando continuità nella rappresentanza e nel lavoro politico all’interno del Consiglio comunale, senza compromettere l’attività amministrativa in corso.

Vincenzo Montrone ha espresso gratitudine verso i colleghi e i cittadini per la fiducia dimostrata e ha confermato la propria volontà di rimanere attivo nel sostegno alle iniziative della lista civica, pur ricoprendo un ruolo non più formale nel gruppo consiliare.