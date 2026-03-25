Il Comune di Andria ha siglato una convenzione con IDPASS s.r.l., un organismo di ricerca e formazione che eroga certificazioni online riconosciute dal MIM e accreditate Accredia, per l’istituzione di un Corso professionale di Dattilografia gratuito rivolto ai dipendenti pubblici, agli studenti degli istituti scolastici della città e ai giovani universitari e non. L’iniziativa è finalizzata a sviluppare le competenze digitali e comunicative della popolazione, con particolare attenzione ai giovani, al fine di favorire l’inserimento lavorativo.

«La formazione e la crescita professionale dei nostri giovani cittadini sono una priorità per l’Amministrazione comunale – dichiara l’Assessore Viviana Di Leo – E questa convenzione con IDPASS s.r.l. ci permetterà di offrire un’opportunità di formazione gratuita e di alta qualità ai nostri cittadini. Siamo convinti che questo corso possa essere un importante strumento per favorire l’inserimento lavorativo e la crescita professionale dei nostri giovani».

Il corso sarà erogato online sul portale idpass.it e sarà disponibile per tutti i soggetti che i iscriveranno al corso sino ad esaurimento posti. La convenzione avrà una durata di 24 mesi.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il portale idpass.it o inviare una email a [email protected]. Il corso professionale attivato è nominato” IDPASS Dattilografia” ed è spendibile in tutte le graduatorie e Bandi pubblici come previsto da DM 640 DEL 30 AGOSTO 2017.