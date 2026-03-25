L’assessore alla Sicurezza, con delega a traffico e mobilità dott. Pasquale Colasuonno informa che dalle prime ore di questa mattina su via Marco Polo – intersezione via Sant’Andrea – a causa di una improvvisa necessità e urgenza da parte della società Enel, dovuta al dare continuità nella somministrazione di corrente elettrica al quartiere, la Polizia Locale ha proceduto a chiudere la sede stradale con una inversione del traffico. Sul posto ci sono operai al lavoro. Fino alle ore 13 potrebbero registrarsi ritardi e intasamenti.