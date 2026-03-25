Come mettersi in regola pagando meno sanzioni e interessi: questo l’obiettivo del pubblico incontro – convegno di studi organizzato dall’Assessorato alla Trasparenza – Città di Andria, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l’Associazione Commercialisti Andriesi, sul tema “Definizione agevolata tributi locali”, in programma venerdì 27 marzo ore 10 presso la Sala Consiliare a palazzo di Città. I Saluti istituzionali sono affidati al Sindaco di Andria Avv. Giovanna Bruno ed al Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni Vurchio, al Presidente ODCEC Trani Dott. Lorenzo Chieppa e dalla Presidente Ass. Commercialisti Andriesi Dott.ssa Grazia Lops.

Questo il programma:

– ore 10,00: Assessore Dott. Pasquale Vilella sul tema “La Definizione Agevolata: le ingiunzioni di pagamento e gli accertamenti esecutivi”

– ore 11,00: Dirigente Sett. Finanziario Dott. Raffaele Laforenza sul tema “La Definizione delle omesse dichiarazioni”

– ore 12,00: Funzionario Resp. Uff. Tributi Dott. Domenico de Nigris sul tema “Casi pratici di definizione agevolata”

– ore 13,00: Termine lavori.

Come si ricorderà il Consiglio Comunale di Andria ha approvato lo scorso 25 febbraio il Regolamento relativo alla definizione agevolata dei tributi locali, attestandosi tra i primissimi Comuni d’Italia a recepire le indicazioni del Governo Centrale.

«Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) il Governo ha introdotto una nuova rottamazione statale – spiega l’Assessore alla Trasparenza Vilella – lasciando ai Comuni la responsabilità di definire in autonomia un provvedimento di forte impatto operativo: la possibilità di disciplinare forme “a regime” di definizione agevolata delle entrate locali, con regole costruite direttamente dall’ente, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento tributario e degli equilibri di bilancio. Da qui l’adozione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale».