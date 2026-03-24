Pubblichiamo la nota stampa dell’Onorevole Mariangela Matera (FdI) in merito all’arrivo di nuovi agenti nella BAT:

«L’arrivo di quarantanove nuovi operatori della Polizia di Stato nella provincia Barletta-Andria-Trani rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza del territorio e un segnale importante di attenzione verso le nostre comunità. Questo rafforzamento è il risultato del lavoro portato avanti negli ultimi anni dal governo guidato da Giorgia Meloni, che ha messo la sicurezza dei cittadini tra le priorità della propria azione politica, investendo su risorse umane e mezzi.

L’incremento di personale, insieme al rinnovo del parco veicoli, consentirà di migliorare ulteriormente il controllo del territorio e la capacità di risposta delle forze dell’ordine. A tutti i nuovi agenti rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, con la certezza che sapranno svolgere il loro servizio con professionalità e dedizione».