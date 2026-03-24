Dovrebbe essere il “salotto buono” di Andria, ma nei fatti si è rivelato il “salotto pericoloso” per la città federiciana. Oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, un palo della pubblica illuminazione è caduto nella centralissima via Regina Margherita, staccandosi completamente dalla base che lo ancorava al suolo.

Per fortuna, l’incidente non ha provocato feriti, ma solo qualche danno al marciapiede vicino. Stiamo parlando di uno dei pesanti pali in ghisa, che precipitando avrebbe potuto fare molto male ai vari passanti. Proprio a quell’ora, infatti, la strada torna ad affollarsi con la riapertura dei numerosi negozi presenti.

Paura e stupore per i tanti passanti che si trovavano nelle vicinanze del civico 15, dove è avvenuta la caduta del palo. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Andria, che ha provveduto alla rimozione del palo.